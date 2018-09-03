حساب معتقلي الرأي: بدء محاكمات سرية للمعتقلين في السعودية

قال حساب معتقلي الرأي في السعودية إن السلطات بدأت محاكمات سرية لعدد من المعتقلين منذ العام الماضي.

وقال الحساب في تغريدة على تويتر الأحد: "تأكد لنا أن السلطات السعودية بدأت بعقد جلسات المحاكمات السرية لعدد من الشخصيات الذين اعتقلوا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ونخشى صدور أحكام جائرة تتعلق بالإرهاب بحقهم".

وأضاف الحساب: "نطالب المنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف جميع الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في السعودية، وذلك مع بدء المحاكمات السرية لعدد من معتقلي سبتمبر الذين تم اعتقالهم جميعاً بشكل تعسفي وبلا وجود تهم في الأصل ضدهم".

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