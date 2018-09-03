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سياسة|السعودية

حساب معتقلي الرأي: بدء محاكمات سرية للمعتقلين في السعودية

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
3/9/2018

قال حساب معتقلي الرأي في السعودية إن السلطات بدأت محاكمات سرية لعدد من المعتقلين منذ العام الماضي.

وقال الحساب في تغريدة على تويتر الأحد: "تأكد لنا أن السلطات السعودية بدأت بعقد جلسات المحاكمات السرية لعدد من الشخصيات الذين اعتقلوا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ونخشى صدور أحكام جائرة تتعلق بالإرهاب بحقهم".

وأضاف الحساب: "نطالب المنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف جميع الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في السعودية، وذلك مع بدء المحاكمات السرية لعدد من معتقلي سبتمبر الذين تم اعتقالهم جميعاً بشكل تعسفي وبلا وجود تهم في الأصل ضدهم".

خلفية:

  • الأنباء عن المحاكمات السرية بشأن معتقلي الرأي في السعودية تأتي مع اقتراب الذكرى الأولى للحملة القمعية التي شنتها السلطات السعودية ضد دعاة وأكاديميين وكتاب سعوديين منذ سبتمبر/أيلول 2017.
  • السلطات اعتقلت العشرات ضمن حملتها القمعية، ومن أبرز المعتقلين: الداعية الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور محمد موسى الشريف، والدكتور عادل باناعمة، والدكتور علي العمري.
  • حملة الاعتقالات قوبلت بإدانات دولية وحقوقية واسعة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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