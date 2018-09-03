تحالفان عراقيان يتنافسان على الحكومة الجديدة

أعلنت جماعتان عراقيتان متنافستان تشكيل تحالفين لقيادة حكومة جديدة، وقالت كلا منهما إنهما تضم أكبر عدد من الأعضاء، بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب انتخابات مايو أيار.

تحالف الصدر والعبادي

يضم 11 جماعة سياسية عراقية بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي.

التحالف قال إنه سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.

أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائبا من 20 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالإضافة إلى عدد من النواب السنة ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية.

ينظر إلى العبادي على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة بينما يصور الصدر نفسه على أنه قومي يرفض النفوذ الأمريكي والإيراني.

تحالف العامري والمالكي

تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أعلن تشكيل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

عقد العامري والمالكي مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعدا.

لم يضم أي من التحالفين الحزبين الكرديين الرئيسيين مما يمنحهما دورا هاما طالما لعباه على مر التاريخ إذ أنهما يملكان سويا 43 مقعدا سيمنحون أي تحالف ينضمون إليه ثقلا عدديا كبيرا.

العامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق.

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