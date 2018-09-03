تأجيل عرض "لوحة فنية" أثارت جدلا بعد تقارير عن شراء بن سلمان لها

قالت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات إن لوحة المسيح المخلص (سلفاتور موندي) للرسام ليوناردو دافنشي لن تعرض في الموعد المحدد لها.

وأثارت هذه اللوحة جدلا بعد مزاعم عن أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ربما يكون مشتريها الذي لم يعلن عنه.

قصة هذه اللوحة: