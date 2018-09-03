المفوض العام للأونروا: لا يمكن إلغاء وجود ملايين اللاجئين ببساطة

قال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه لا يمكن ببساطة "إلغاء وجود" ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

أهم تصريحات المفوض العام للأونروا:

تعهد باستمرار عمليات الوكالة، معبرا عن أسفه العميق وخيبة أمله لقرار الأمريكي بوقف المساعدات عن الأونروا.

ليس هنالك شيء فريد في الطبيعة التي طال أمدها لأزمة لاجئي فلسطين.

أبناء وأحفاد اللاجئين المشردين منذ وقت طويل في أفغانستان والسودان والصومال والكونجو وأماكن أخرى يعدون أيضا لاجئين وتساعدهم الأمم المتحدة.

بغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعية التجارب الفردية والجماعية للاجئي فلسطين، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تبقى أنه لديهم حقوقا بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يمثلون مجتمعا قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم.

إن دولا خليجية ضخت أموالا، لكن ما زالت الأونروا بحاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وتأتي تصريحات المفوض العام للأونروا ردا على قرار قطع المساعدات الأمريكية ومزاعم تفيد بأن عمل الوكالة لا يؤدي إلا لإطالة أمد محنتهم.

خدمات الأونروا:

تقدم وكالة الأونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

معظم هؤلاء اللاجئين هم أبناء وأحفاد نحو 700 ألف فلسطيني طردوا من منازلهم في حرب عام 1948 التي مهدت لإنشاء دولة إسرائيل.

أمريكا أكبر مانح للأونروا، أشارت إلى العدد المتزايد للاجئين في سياق إعلانها الأسبوع الماضي وقف قرار وقف تمويل الوكالة.

ويطالب الفلسطينيون بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها ويقولون إن الإدارة الأمريكية تسعى لإلغاء هذا الحق.

أمريكا توقف التمويل: