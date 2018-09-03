الحريري يقدم للرئيس اللبناني "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدم (الإثنين) للرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة بعد المأزق السياسي الذي يمر به لبنان منذ نحو أربعة أشهر.

ماذا قال الحريري بعد الاجتماع مع عون في قصر بعبدا:

سلمت لفخامة الرئيس "صيغة" وإن شاء الله بيصير حكي مع فخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى.

الوضع السياسي في لبنان: