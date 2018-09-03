إسرائيل تتوعد باستهداف مواقع عسكرية إيرانية في العراق

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الإثنين بأن إسرائيل قد تستهدف قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق.
تصريحات ليبرمان:
- قال ليبرمان إن إسرائيل لا تقصر نفسها في مواجهات التهديدات الإيرانية على سوريا فحسب.
- ليبرمان ألمح إلى إمكانية مهاجمة قطع عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.
- ليبرمان قال خلال مؤتمر في القدس المحتلة: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".
- في رد على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان: "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره".
معلومات أساسية
- كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نشرت تقريرا صحفيا قبل أيام قالت فيه إن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق وإنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.
- ومن شأن أي مؤشر على أن إيران تتأهب للتوسع في نشر وتطوير الصواريخ في العراق أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
- وزارة الخارجية العراقية ردت على تقرير رويترز بقولها إنها "تستغرب" من هذه التقارير التي "لا تمتلك دليلا ملموسا".
- إيران رفضت التقرير وقالت إنه يهدف إلى الإضرار بعلاقات طهران مع جيرانها.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال على تويتر إنه "قلق للغاية" من التقارير التي أفادت أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق.