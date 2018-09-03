إسرائيل تتوعد باستهداف مواقع عسكرية إيرانية في العراق

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الإثنين بأن إسرائيل قد تستهدف قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق.

تصريحات ليبرمان:

قال ليبرمان إن إسرائيل لا تقصر نفسها في مواجهات التهديدات الإيرانية على سوريا فحسب.

ليبرمان ألمح إلى إمكانية مهاجمة قطع عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.

ليبرمان قال خلال مؤتمر في القدس المحتلة: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".

في رد على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان: "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره".

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