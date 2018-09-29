نتنياهو: سنتعامل مع المبادرة الأمريكية بجدية لكن بشروطنا

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إنه بمجرد طرح مبادرة جديدة للسلام من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فإنه سيدرسها بكل جدية واهتمام وعقل مفتوح.

جاءت مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية خلال وجوده في نيويورك لحضور فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقي نتنياهو خطابا أمامها الأسبوع الماضي.

وأشار نتنياهو إلى أنه في ظل أي اتفاق مقترح للسلام، فإنه يتعين أن تظل إسرائيل القوة العسكرية المسيطرة، وأن تكون لها وحدها الهيمنة الأمنية الشاملة.

وفي تعليقه على تصريحات ترمب التي قال فيها ان على إسرائيل أن تفعل شيئا جيدا للطرف الآخر (يقصد الفلسطينيين) بعد مجموعة من القرارات التي اتخذها ترمب لصالح تل أبيب، قال نتنياهو "لا أعلم ما هو مضمون المبادرة الأمريكية الجديدة، لكن بمجرد طرحها سوف نتعامل معها بكل جدية. وأعلم أن الأمريكيين يعملون عليها حاليا".

وحول تصريح ترمب بأنه بات يفضل ما يعرف بـ "حل الدولتين"، قال نتنياهو "لقد اكتشفت أنك إذا استخدمت المصطلحات فإنك لن تحصل على الكثير من المكاسب لأن الكثير من الناس يقصدون معاني شتي عندما يتحدثون عن (الدولة)".

وتابع "ما أريد رؤيته بالنسبة للفلسطينيين هو أن يكون لديهم كل الصلاحيات لحكم أنفسهم لكن ليس من بين تلك الصلاحيات القوة التي يمكن أن يهددوننا بها".

وأوضح "وفقا لأي اتفاق فإن المنطقة الصغيرة التي يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون يتعين ان تكون فيها إسرائيل هي القوة العسكرية الوحيدة المهيمنة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيوافق على حل الدولتين إذا كانت الدولة الفلسطينية المقترحة (منزوعة السلاح)، قال نتنياهو مستغربا:" من سيقوم بنزع سلاحها ؟" مجددا التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتعين أن تكون لدية السيطرة الأمنية الكاملة هناك.

كان نتنياهو صرح الأربعاء بأن الولايات المتحدة توافق على أنه حتى إذا ما تم التوصل إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فسوف تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على الضفة الغربية.

وفي لقاء مع المراسلين الإسرائيليين عقب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك، قال نتنياهو إنه بموجب أي اتفاق سلام، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحول سؤال لنتنياهو عن احتمال إقامة دولة فلسطينية خلال فترة توليه منصبه، ابتسم وقال "أقترح عليكم الانتظار بصبر".