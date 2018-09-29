مهاتير محمد لميانمار: ليس لديكم الحق في قتل شعبكم

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الجمعة، إن "العالم فشل في اتخاذ إجراءات ضد اضطهاد" مسلمي الروهينغيا بإقليم أراكان، غربي ميانمار.

وأضاف مهاتير أن "الدولة كون مستقلة لا يعني أن لها الحق في قتل شعبها".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومنذ أغسطس / آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

وقال مهاتير "إنني أعتقد أنه لا يجب التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ما ولكن هل يشهد العالم حدوث مجزرة ولا يفعل شيئاً".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن أعمال القتل وانتهاك حقوق الإنسان للروهينغيا المسلمين في ميانمار أسفرت عن سقوط المئات من الضحايا الذين قضوا قتلاً بالرصاص وذبحاً بالسكاكين وحرقاً بالنار إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.

وفي قضية أخرى، قال مهاتير "لقد جئت إلى هنا آخر مرة في 2003، وأكدت في كلمتي حينها أن العالم خرج عن مساره، والوضع الآن أسوأ من الوضع قبل 15 عاماً، وهذا الوضع يظهر لنا أن العالم يشهد اضطرابات سياسية، واقتصادية، واجتماعية".

وأشار إلى أن تأثير الحرب التجارية بين الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والصراع بين البلدين محسوس في دول أخرى.