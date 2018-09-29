مصر: اتهمت شرطيا بالتحرش فحُكم عليها بالسجن والغرامة

قضت محكمة مصرية (السبت) بحبس الناشطة، أمل فتحي، سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه وذلك في القضية المتهمة فيها بسب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء.
التفاصيل
- المحامي رمضان محمد حسن قال لـ "رويترز" إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل،بالسجن سنتين وبغرامة 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم وذلك في القضية التي تحمل رقم 7991 لسنة 2018.
- الناشطة أمل فتحي مخلى سبيلها في القضية لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
ردود أفعال
- منظمة العفو الدولية قالت في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه "حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي". ووصفت المنظمة الحكم بأنه "حالة ظلم شائنة" بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقي المتحرش طليقا.
- المنظمة كررت المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
- مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، وهي منظمة حقوقية، وزوج أمل وصف الحكم بأنه ظالم.
معلومات أساسية
- أمل فتحي كانت قد ظهرت في مقطع فيديو في مايو/ أيار الماضي تضمن اتهامات لأحد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة بنك مصر بالتحرش بها، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد ومنها بنك مصر. وتضمن الفيديو ألفاظا خادشة للحياء وفق وصف المحكمة.
- الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادي لسنة 2018، على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.
- 17 خبيرا في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدوا أمس (الجمعة) مصر زاعمين أنها تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب في احتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج القانون.
- بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، ذكر على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على أمل فتحي التي قال إنها مدافعة عن حقوق المرأة.
- يحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
- منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.