مصر: اتهمت شرطيا بالتحرش فحُكم عليها بالسجن والغرامة

قضت محكمة مصرية (السبت) بحبس الناشطة، أمل فتحي، سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه وذلك في القضية المتهمة فيها بسب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء.

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المحامي رمضان محمد حسن قال لـ "رويترز" إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل،بالسجن سنتين وبغرامة 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم وذلك في القضية التي تحمل رقم 7991 لسنة 2018.

الناشطة أمل فتحي مخلى سبيلها في القضية لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

ردود أفعال

منظمة العفو الدولية قالت في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه "حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي". ووصفت المنظمة الحكم بأنه "حالة ظلم شائنة" بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقي المتحرش طليقا.

المنظمة كررت المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، وهي منظمة حقوقية، وزوج أمل وصف الحكم بأنه ظالم.

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