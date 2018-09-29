مشرّعون أمريكيون بصدد مقاضاة ترمب لقبوله هدايا جهات أجنبية

سمح قاض فيدرالي أمريكي لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية بشكل ينتهك الدستور.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن القاضي إيمنت سوليفان قوله (الجمعة) إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترمب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكًا لبند دستوري.

ولجعل الدعوى مستمرة، قال سوليفان إنه سيقبل "صحة الادعاءات القائلة بأن الرئيس قد وافق على الأجور الأجنبية المحظورة دون الحصول على موافقة الكونغرس.

هدايا من جهات أجنبية: