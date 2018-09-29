فورين بوليسي: على الولايات المتحدة لجم تهور محمد بن سلمان

قالت مجلة فورين بوليسي إن الكثير من القرارات التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخيرا ستعزز عدم ثقة المستثمرين للعمل في المملكة وستضع رؤيته الإصلاحية في مهب الريح.

وهذا أبرز ما ورد في مقال الكاتب جون حنا في مجلة فورين بوليسي:

من أهم القرارات التي اتخذها الملك سلمان إلغاء بيع جزء من شركة أرامكو.

أي إدراج لشركة أرامكوا في البورصات الرئيسية في العالم سيتطلب الإفصاح عن التعاملات المالية لأرامكو.

الإفصاح عن تعاملات أرامكو قد يكشف المخالفات التي قد تحرج الشركة وتقوض شرعية آل سعود أنفسهم.

حملات الاعتقال التي تتعرض لها الناشطات الحقوقيات السعوديات من شأنها أن تضع نيات ابن سلمان الإصلاحية ضمن دائرة الشكوك.

الاعتقالات أيضا عامل غير مشجع للمستثمرين

الأجانب سحبوا نحو 145 مليار دولار من السعودية خلال السنتين الأخيرتين.

دعا الكاتب الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تحد من بعض دوافع ابن سلمان غير البنَّاءة.

علق الكاتب أهمية على تعيين سفير أمريكي جديد في المملكة يكون من الخبراء.

أكد ضرورة تفعيل الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي حول موضوعات الإصلاح والأمن الإقليمي.

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