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فورين بوليسي: على الولايات المتحدة لجم تهور محمد بن سلمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
29/9/2018

قالت مجلة فورين بوليسي إن الكثير من القرارات التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخيرا ستعزز عدم ثقة المستثمرين للعمل في المملكة وستضع رؤيته الإصلاحية في مهب الريح.

وهذا أبرز ما ورد في مقال الكاتب جون حنا في مجلة فورين بوليسي:
  • من أهم القرارات التي اتخذها الملك سلمان إلغاء بيع جزء من شركة أرامكو.
  • أي إدراج لشركة أرامكوا في البورصات الرئيسية في العالم سيتطلب الإفصاح عن التعاملات المالية لأرامكو.
  • الإفصاح عن تعاملات أرامكو قد يكشف المخالفات التي قد تحرج الشركة وتقوض شرعية آل سعود أنفسهم.
  • حملات الاعتقال التي تتعرض لها الناشطات الحقوقيات السعوديات من شأنها أن تضع نيات ابن سلمان الإصلاحية ضمن دائرة الشكوك.
  • الاعتقالات أيضا عامل غير مشجع للمستثمرين
  • الأجانب سحبوا نحو 145 مليار دولار من السعودية خلال السنتين الأخيرتين.
  • دعا الكاتب الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تحد من بعض دوافع ابن سلمان غير البنَّاءة.
  • علق الكاتب أهمية على تعيين سفير أمريكي جديد في المملكة يكون من الخبراء.
  • أكد ضرورة تفعيل الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي حول موضوعات الإصلاح والأمن الإقليمي.
خلفيات:
  • الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ألغى خطة نجله وولي عهد محمد بطرح حصة نسبتها 5 % من شركة أرامكو النفطية في البورصة أغسطس/ آب الماضي.
  • وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قالت إن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية، باتت "أكثر صعوبة" بعد تأجيل الطرح العام الأولي لعملاق النفط "أرامكو".
  • تعتبر خطة الطرح العام الأولي لـ "أرامكو" من أفكار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (32 عاماً) الذي بدأ ـ مع وصوله للحكم ـ بالكثير من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي لقيت انتقادات دولية ومحلية.
  • والخطة المعلنة كانت هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة 5% من "أرامكو"، في النصف الثاني من 2018.
المصدر : صحف أجنبية
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