فلسطين تقدم شكوى ضد وجود السفارة الأمريكية بالقدس

قالت محكمة العدل الدولية (الجمعة) إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

أبرز ما جاء في محكمة العدل الدولية:

تلقّينا شكوى من فلسطين ضدّ الولايات المتحدة على خلفية أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير قانوني.

الجانب الفلسطيني يرى القرار الأمريكي انتهاكاً لاتفاقية فيينا لعام 1961.

فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة، وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.

تطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس.

انتهاك أمريكي وشكوى فلسطينية: