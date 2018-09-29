فلسطين تقدم شكوى ضد وجود السفارة الأمريكية بالقدس

قالت محكمة العدل الدولية (الجمعة) إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
أبرز ما جاء في محكمة العدل الدولية:
- تلقّينا شكوى من فلسطين ضدّ الولايات المتحدة على خلفية أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير قانوني.
- الجانب الفلسطيني يرى القرار الأمريكي انتهاكاً لاتفاقية فيينا لعام 1961.
- فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة، وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
- تطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس.
انتهاك أمريكي وشكوى فلسطينية:
- في ديسمبر/ كانون الأول، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/ أيار.
- المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قدّم في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلى رئيس المجلس -اليابان التي تترأس مجلس الأمن الشهر الحالي- وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.
- الرسالة نوهت حينها إلى مخالفة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد حول القدس، واصفة قرار ترمب بالاستفزازي.
- دعت فلسطين في رسالتها مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته.
- عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة.