البث الحي
سياسة

فلسطين تقدم شكوى ضد وجود السفارة الأمريكية بالقدس

ترمب يصدر قرارا باعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها
ترمب يصدر قرارا باعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها
29/9/2018

قالت محكمة العدل الدولية (الجمعة) إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

أبرز ما جاء في محكمة العدل الدولية:
  • تلقّينا شكوى من فلسطين ضدّ الولايات المتحدة على خلفية أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير قانوني.
  • الجانب الفلسطيني يرى القرار الأمريكي انتهاكاً لاتفاقية فيينا لعام 1961.
  • فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة، وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
  • تطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس.
انتهاك أمريكي وشكوى فلسطينية:
  • في ديسمبر/ كانون الأول، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/ أيار.
  • المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قدّم في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلى رئيس المجلس -اليابان التي تترأس مجلس الأمن الشهر الحالي- وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.
  • الرسالة نوهت حينها إلى مخالفة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد حول القدس، واصفة قرار ترمب بالاستفزازي.
  • دعت فلسطين في رسالتها مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته.
  • عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي