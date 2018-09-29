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سياسة

شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسبانية ومؤيدي استقلال كتالونيا

29/9/2018

أغلق آلاف المتظاهرين من أنصار ومعارضي استقلال إقليم كتالونيا الإسباني مناطق بوسط مدينة برشلونة قبل يومين من ذكرى مرور عام على استفتاء بشأن الاستقلال أحدث انقساما داخل الإقليم.

ما الذي حدث؟
  • الإقليم شهد (السبت) وقوع اشتباكات بين مؤيدي استقلال "كتالونيا" والشرطة الإسبانية خلال احتجاجات بمناسبة مرور عام على استفتاء بشأن استقلال الإقليم.
  • الشرطة اعتقلت شخصين أثناء اشتباكات مع المؤيدين للانفصال بعدما ألقوا مسحوقا ملونا على رجال "شرطة الشغب" الذين اصطفوا لسد الطريق المؤدي إلى مقر الشرطة الإسبانية في برشلونة. وللفصل بينهم وبين المتظاهرين المعارضين للانفصال.
  • الاحتجاجات استمرت من الجانبين لعدة ساعات ومن المقرر خروج حشود أخرى اليوم وغدا بمناسبة مرور عام على الاستفتاء.
خلفية:
  • لا يزال التوتر متصاعدا في "كتالونيا" بعد الاستفتاء الذي جرى في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي والذي اعتبرته الحكومة الإسبانية المركزية غير قانوني لكن يؤيده انفصاليو كتالونيا.
  • السلطات في إقليم "كتالونيا" في شمال إسبانيا، كانت قد أصدرت إعلان استقلال من جانب واحد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي لكن السلطات الإسبانية منعت ذلك بحجة أنه مخالف للدستور.
  • رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث الذي أطاح بسلفه المحافظ ماريانو راخوي، في يونيو/ حزيران الماضي، يعارض استقلال "كتالونيا" لمخالفته الدستور ولكنه تبنى عرضا بإجراء حوار واسع النطاق قد يفرز قانونا جديدا للحكم الذاتي في "كتالونيا" يحق لسكان المنطقة قبوله أو رفضه من خلال استفتاء.
  • سلطات "كتالونيا" قالت إن نحو ألف شخص أصيبوا لدى محاولة الشرطة وقف التصويت على استفتاء الانفصال في مراكز الاقتراع بأنحاء الإقليم العام الماضي.
  • بعد عام يقبع منظمو الاستفتاء في السجن أو يقيمون في منفى اختياري.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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