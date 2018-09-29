شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسبانية ومؤيدي استقلال كتالونيا

أغلق آلاف المتظاهرين من أنصار ومعارضي استقلال إقليم كتالونيا الإسباني مناطق بوسط مدينة برشلونة قبل يومين من ذكرى مرور عام على استفتاء بشأن الاستقلال أحدث انقساما داخل الإقليم.

ما الذي حدث؟

الإقليم شهد (السبت) وقوع اشتباكات بين مؤيدي استقلال "كتالونيا" والشرطة الإسبانية خلال احتجاجات بمناسبة مرور عام على استفتاء بشأن استقلال الإقليم.

الشرطة اعتقلت شخصين أثناء اشتباكات مع المؤيدين للانفصال بعدما ألقوا مسحوقا ملونا على رجال "شرطة الشغب" الذين اصطفوا لسد الطريق المؤدي إلى مقر الشرطة الإسبانية في برشلونة. وللفصل بينهم وبين المتظاهرين المعارضين للانفصال.

الاحتجاجات استمرت من الجانبين لعدة ساعات ومن المقرر خروج حشود أخرى اليوم وغدا بمناسبة مرور عام على الاستفتاء.

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