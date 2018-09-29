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سياسة|ألمانيا

شاهد: أردوغان يفتتح أحد أكبر المساجد في أوربا

29/9/2018

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مسجدا في كولونيا هو من المساجد الأكبر في أوربا، خلال زيارة لأكبر مدن مقاطعة شمال الراين وستفاليا بجنوب ألمانيا.

وهذه المحطة الأخيرة من زيارة الدولة التي يقوم بها أردوغان إلى ألمانيا سعيا لطي صفحة عامين من التوتر بين البلدين.

وأجرى الرئيس التركي محادثات الجمعة مع أنغيلا ميركل ثم شارك في مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

مواصفات المسجد
  • شيد المسجد بتمويل من "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية" الذي تربطه صلات وثيقة مع السلطات في تركيا. وقد بدأ العمل على بنائه في 2009، وكان قد بدأ باستقبال المصلين عام 2017 قبل أن يفتتحه أردوغان رسميا السبت.
  • يعتبر المسجد المشيد بالإسمنت والزجاج، بمآذنه التي يصل ارتفاعها إلى 55 مترا وقبته التي يبلغ قطرها 36 متراً ومساحته البالغة 4500 متر مربع، من أضخم مساجد أوربا، وهو مصمم بحسب مهندسه بول بوم ليكون رمزا للانفتاح.
  • يقع المسجد الذي يمكن أن يتسع لآلاف المصلين في حي إرنفيلد على مقربة من برج تلفزيون كولونيا. وتعتزم الشرطة حصر عدد الذين سيدخلونه السبت بخمسة آلاف، غير أن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية يتوقع عددا أكبر بكثير.
  • قدم معارضو المسجد وخصوصا من اليمين المتطرف عدة طعون ضد بناء المسجد مبدين مخاوف من تحول كولونيا إلى مركز للإسلاميين، غير أن الطعون فشلت في نهاية المطاف.
المصدر : وكالات
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