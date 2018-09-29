شاهد: أردوغان يفتتح أحد أكبر المساجد في أوربا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مسجدا في كولونيا هو من المساجد الأكبر في أوربا، خلال زيارة لأكبر مدن مقاطعة شمال الراين وستفاليا بجنوب ألمانيا.

وهذه المحطة الأخيرة من زيارة الدولة التي يقوم بها أردوغان إلى ألمانيا سعيا لطي صفحة عامين من التوتر بين البلدين.

وأجرى الرئيس التركي محادثات الجمعة مع أنغيلا ميركل ثم شارك في مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

مواصفات المسجد