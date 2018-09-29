روسيا تبدأ تسليم نظام صاروخي لسوريا وأمريكا تحذر النظام

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف(الجمعة) إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس-300 لسوريا بدأت بالفعل وحذر القوى الغربية من محاولة "تقويض جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة: "بدأ التسليم بالفعل وكما قال الرئيس بوتين، بعد ذلك الحادث.. ستكرس الإجراءات التي سنتخذها لضمان سلامة وأمن رجالنا بنسبة مئة في المئة".

نظام صاروخي روسي لسوريا:

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوضح الإثنين أن بلاده سوف تسلم النظام الصاروخي لسوريا خلال أسبوعين رغم اعتراضات قوية من إسرائيل والولايات المتحدة.

قبل أسبوع من ذلك، اتهمت موسكو إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.

روسيا، ساعدت إلى جانب إيران، نظام الأسد في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي فقدها في سوريا دون إقناعه بالموافقة على أي إصلاحات سياسية، كما واصلت محادثاتها مع إيران وتركيا، المعروفة باسم عملية آستانا، مع توقف مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

بعض الدبلوماسيين، قالوا إن حادث الطائرة واتفاق روسيا وتركيا لتعليق هجوم على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب يمكن أن يقدما نافذة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يشمل إنهاء الصراع في سوريا.

مجلس الأمن الدولي فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.

تتمثل مهمة دي ميستورا الأولى في تشكيل لجنة دستورية، قال إنه سيختار فيها نحو 50 شخصية، بينهم مؤيدون للحكومة والمعارضة ومستقلون، لكن النظام السوري رفض الفكرة حتى الآن.

خلال اجتماع في نيويورك (الخميس) دعا وزراء خارجية أمريكا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية، دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر /تشرين الأول.

لافروف اتهم المجموعة بمحاولة تقويض جهود آستانة والضغط على دي ميستورا حتى يتمكنوا من فرض حلهم الخاص للصراع، واصفا ذلك بأنه "خطأ فادح".

أمريكا تحذر النظام السوري من عرقلة جهود السلام: