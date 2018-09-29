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الأردن تنفي فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا

الجانب السوري من معبر نصيب الحدودي مع الأردن
الجانب السوري من معبر نصيب الحدودي مع الأردن
29/9/2018

نفى الأردن، (السبت)، فتح معبر "جابر – نصيب" الحدودي مع سوريا أمام حركة نقل البضائع والمسافرين، بعد ساعات على إعلان وزارة نقل النظام السوري عن فتحه.

جاء ذلك في بيان أصدرته متحدثة الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، وقالت فيه:
  • معبر جابر نصيب لا يزال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.
  • الجانبان ما زالا يدرسان موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، واللجان الفنية المعنية "اجتمعت لهذه الغاية".
  • الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، وإعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وقالت وزارة النقل التابعة للنظام السوري إن الحكومة أعادت فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن (السبت) بعد سنوات من إغلاق المعبر التجاري المهم وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

أبرز تصريحات على حمود وزير النقل في حكومة بشار الأسد:     
  • بدأت صباح اليوم حركة العبور إيذاناً بفتح المعبر وحركة الترانزيت والنقل عبر الحدود السورية – الأردنية.
  • الوزارة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي بين الأردن وسورية.
  • التحضيرات لفتح معبر نصيب شملت إعداد جملة من القرارات الناظمة لتشغيل المعبر، وعودة تنشيط حركة نقل البضائع، وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وكان رئيس الحكومة السورية عماد خميس قال يوم الأحد الماضي: إنه تم ن رفع رسوم الترانزيت من 10 إلى 62 دولارا لحمولة شاحنة بحدود أربعة أطنان.

خلفيات:
  • كانت تجارة بمليارات الدولارات تمر سنويا عبر معبر نصيب الواقع في جنوب سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011 وأضر إغلاقه باقتصاد سوريا والبلدان المجاورة.
  • استولى مقاتلو المعارضة على معبر نصيب في عام 2015.
  • المعبر طريق مرور مهم أمام مئات الشاحنات التي تنقل السلع يوميا بين تركيا والخليج ولبنان والخليج.
  • استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليه في يوليو/ تموز.
  • أجرت دمشق محادثات فنية مع عمان في سبتمبر/ أيلول لاستئناف الحركة عبر معبر نصيب.
  • استعاد النظام السوري سيطرته على معظم أنحاء البلاد بمساعدة من حليفتيها روسيا وإيران.
المصدر : وكالات
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