أمريكا تغلق قنصليتها في البصرة العراقية بسبب "تهديدات من إيران"

أعلنت الولايات المتحدة (الجمعة) أنها ستغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية وستنقل الدبلوماسيين في أعقاب تهديدات متزايدة من إيران وميليشيات مدعومة من طهران بما في ذلك إطلاق صواريخ

ويفاقم القرار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران التي تستهدفها زيادة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان "أوضحت أن إيران يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات".

أبرز ما ورد في بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:

الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية مباشرة عن أي هجمات على الأمريكيين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية.

التهديدات ضد الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق: "آخذة في الازدياد والوضوح".

واشنطن تعمل مع القوات العراقية وحلفائها لمواجهة تلك التهديدات.

نتطلع إلى جميع الأطراف الدولية المهتمة بالسلام والاستقرار في العراق والمنطقة لتعزيز رسالتنا إلى إيران فيما يتعلق بعدم قبول سلوكهم (الإيرانيين).

لم يذكر بومبيو بوضوح ما إذا كان رد الولايات المتحدة وشيكا، ولم يكشف مسؤولون أمريكيون آخرون عن خيارات الرد المحتمل.

جاء القرار في أعقاب هجمات صاروخية قال بومبيو إنها كانت موجهة إلى القنصلية في البصرة، وقال مسؤولون أمريكيون إن الصواريخ لم تؤثر على القنصلية الموجودة في مجمع مطار البصرة.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن القنصلية صدر لها "أمر المغادرة"، وهو ما يشمل تقليص عدد العاملين، وعلى الرغم من إمكانية بقاء بعض الموظفين في المجمع الدبلوماسي، إلا أنه يعتقد أن هذه الخطوة ستغلق القنصلية مؤقتا على الأقل.

انتقادات واتهامات بين إيران وأمريكا:

القرار جاء بعد أيام من تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني الانتقادات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تعهد ترمب بمزيد من العقوبات واتهم زعماء إيران ببث "الفوضى والقتل والدمار".

في مايو/ أيار، قرر ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

ظلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا في الاتفاق وتعهدت بإنقاذه رغم إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

فقد الريال الإيراني 40%من قيمته مقابل الدولار منذ أبريل/ نيسان، وأرجعت إيران الأمر إلى العقوبات الأمريكية وقالت إن هذه الإجراءات ترقى إلى حرب "سياسية ونفسية واقتصادية.

طهران، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالتورط في هجوم مميت على عرض عسكري في جنوب غرب إيران هذا الشهر، الأسبوع الماضي.

احتجاجات البصرة.. ما لها وما عليها: