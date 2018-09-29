أردوغان يعيد تسليط الضوء على قضية صورته مع أوزيل وغوندوغان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طريقة التعامل مع لاعبي كرة القدم مسعود أوزيل و إلكاي غوندوغان في ألمانيا.

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قال أردوغان اليوم السبت خلال كلمته بمناسبة افتتاح مسجد في كولونيا إن مسعود أوزيل الذي ولد ونشأ في ألمانيا وإلكاي غوندوغان الذي نشأ في المجتمع الألماني "تم عزلهما من المجتمع الألماني لمجرد أنهما التقطا صورة فوتوغرافية معي في إنجلترا، وللحق فإنني كرئيس لهما لا أستطيع استساغة أن يتعرض هذان الشابان اللذان يحملان الجنسية الألمانية للعزلة".

طالب أردوغان بألا يستخدم المسلمون في ألمانيا هدفا للرماية، مضيفا "ونحن نقول إن هذه العنصرية يجب أن تتوقف".

ذكر أردوغان أن أوزيل تلقى الدعم من بعض الناس في ألمانيا ولكنه قد يكون تمنى أن يجد "موقفا مشتركا" يدعمه.

كان أوزيل وغوندوغان وصفا أردوغان خلال لقاء معه في مايو/أيار بلندن بأنه "رئيسهما" وتلقيا انتقادات كثيرة بسبب هذه الصياغة.

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