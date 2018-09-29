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سياسة|ألمانيا

أردوغان يعيد تسليط الضوء على قضية صورته مع أوزيل وغوندوغان

أردوغان طالب بألا يستخدم المسلمون في ألمانيا هدفا للرماية
أردوغان طالب بألا يستخدم المسلمون في ألمانيا هدفا للرماية
29/9/2018

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طريقة التعامل مع لاعبي كرة القدم مسعود أوزيل و إلكاي غوندوغان في ألمانيا.

التفاصيل
  • قال أردوغان اليوم السبت خلال كلمته بمناسبة افتتاح مسجد في كولونيا إن مسعود أوزيل الذي ولد ونشأ في ألمانيا وإلكاي غوندوغان الذي نشأ في المجتمع الألماني "تم عزلهما من المجتمع الألماني لمجرد أنهما التقطا صورة فوتوغرافية معي في إنجلترا، وللحق فإنني كرئيس لهما لا أستطيع استساغة أن يتعرض هذان الشابان اللذان يحملان الجنسية الألمانية للعزلة".
  • طالب أردوغان بألا يستخدم المسلمون في ألمانيا هدفا للرماية، مضيفا "ونحن نقول إن هذه العنصرية يجب أن تتوقف".
  • ذكر أردوغان أن أوزيل تلقى الدعم من بعض الناس في ألمانيا ولكنه قد يكون تمنى أن يجد "موقفا مشتركا" يدعمه.
  • كان أوزيل وغوندوغان وصفا أردوغان خلال لقاء معه في مايو/أيار بلندن بأنه "رئيسهما" وتلقيا انتقادات كثيرة بسبب هذه الصياغة.
خلفية
  • كانت قصة الصورة ألقت بظلالها على أجواء كرة القدم في ألمانيا خلال فترة إقامة بطولة العالم خلال الصيف الماضي في روسيا وأدت في النهاية إلى اعتزال أوزيل اللعب الدولي، بعد أن شعر بأنه لا يتلقى الدعم الكافي من اتحاد كرة القدم الألماني وخاصة من رئيسه راينهارد غريندل. 
  • على العكس من غوندوغان الذي أعلن موقفه من الصورة الملتقطة مع أردوغان قبل بداية المونديال، رفض أوزيل إبداء أي رد فعل. ولم يتم أي تواصل بين أوزيل وبين يواكيم لوف المدرب الوطني للفريق الألماني منذ انتهاء بطولة كأس العالم. 
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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