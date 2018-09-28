7شهداء بينهم طفلان برصاص الاحتلال في مواجهات بقطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب عشرات آخرون (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حدود قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة".

بيان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة:

محمد أنشاصي (18 عاما) وإياد الشاعر (18 عاما)، والطفل محمد الحوم (14 عاما)، ومحمد هنية (32 عاما)، ومحمد شخصة (24عاما)، والطفل ناصر مصبح (12 عاما)، ومحمد أشرف العواودة(26 عاما) استشهدوا جراء إصابتهم برصاص أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

506 أشخاص أصيبوا، بينهم 90 بالرصاص الحي، فيما أصيب البقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

من بين الإصابات 35 طفلا، و4 سيدات، و4 مسعفين، أحدهم بالرصاص الحي، وصحفيان اثنان.

أطباء يعالجون صبيا فلسطينيا أصيب أثناء الاحتجاجات على السياج الحدودي لقطاع غزة مع إسرائيل (رويترز)

أحد شهداء مسيرات العودة السلمية بقطاع غزة (رويترز)

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