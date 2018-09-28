وزير الخارجية القطري: احترام سيادة الدول أساس التحالف الاستراتيجي

قال وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن احترام سيادة الدول يجب أن يكون جزءا من سياسة أي تحالف.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومصر والأردن قد اجتمعت اليوم (الجمعة) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إن تجاهل التحالف الجديد للخلاف بين أعضائه يؤثر على مصداقيته، معربا عن أمله في أن يؤدي اجتماع اليوم إلى خلق فرص لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه لن يكتب النجاح لأي تحالفات إذا لم يحسم الخلاف حول مفاهيم أمنية جوهرية.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري:

الأزمة الخليجية

الأزمة الخليجية اختبار حقيقي للتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

التحالف الاستراتيجي يجب أن يقوم على أسس واضحة وأجواء أكثر إيجابية.

الأزمة الخليجية اختلقت لأسباب واهية أدت لشلل مجلس التعاون واليوم نتحدث عن تحديات إقليمية أكبر.

نطلب التراجع عن الإجراءات غير القانونية التي قامت بها دول الحصار.

نأمل أن تسود الحكمة بين دول الحصار والخروج من مرحلة الإنكار التي تعيشها.

يجب التخلي عن العناد فنحن دول ولسنا أطفال.

منفتحون على الحوار مع دول الحصار ولا توجد حتى الآن مفاوضات مع السعودية والإمارات.

ليس هناك أي تطورات في الأزمة الخليجية التي أصابها الجمود.

واشنطن أكدت رغبتها في رؤية مجلس تعاون خليجي موحد.

نهنئ واشنطن على جمع مجلس التعاون الذي لم يلتئم منذ بدء الأزمة.

هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها الولايات المتحدة في عقد لقاء بين دول الخليج بعد الحصار.

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