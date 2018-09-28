عباس يرفض أن تكون أمريكا وسيطا وحيدا لانحيازها لإسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين يرفضون أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في عملية السلام، متهما إدارة دونالد ترمب بأنها منحازة إلى إسرائيل وقوضت حل الدولتين.

ووجه عباس -82 عاما- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخميس) انتقادا شديدا للولايات المتحدة لإغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس ووقف المساعدات الفلسطينية.

وتساءل الرئيس الفلسطيني:"هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟"

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني:

دعوة الولايات المتحدة إلى التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارها قطع المساعدات عن الفلسطينيين، لأنها بهذا تقوض حل الدولتين.

بمجمل المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

القدس ليست للبيع، وعاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أظهر أنه منحاز لإسرائيل منذ توليه السلطة ولم يعد وسيطا محاديا ولن نقبل بالوساطة الأمريكية وحدها في عملية السلام.

ردود فعل السلطة تجاه مواقف ترمب: