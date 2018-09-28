البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: معتقلون مصريون يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم!!

28/9/2018

أظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر معتقلين مصريين يتواصلون مع ذويهم بلغة الإشارة أثناء جلسة محاكمتهم نظرا لوضعهم في قفص زجاجي.

التفاصيل:
  • لجأ الأهالي إلى استخدام لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم المتعقلين من خلف القضبان، لأن السلطات المصرية تضع المعتقلين في قفص زجاجي لمنع التواصل السمعي.
  • الفيديو كان لجلسة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة باسم "اقتحام الحدود الشرقية" الأربعاء الماضي.
  • تمنع السلطات المصرية أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم في السجون، وينتظر الأهل جلسات المحاكمة لرؤيتهم.
  • ظهر في الفيديو د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ود.محمد البلتاجي ود.سعد الكتاتني ود.رشاد البيومي ود.عصام العريان.
  • حضر مرشد الإخوان على كرسي خشبي نظرا لإصابته بانزلاق غضروفي، وتحدث عن تعرضه لإهمال طبي، رغم معاناته داخل الحبس الانفرادي.
  • أجلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة إلى 10 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
  • يشتكي أهالي المعتقلين من منع السلطات المصرية الزيارات عن ذويهم داخل السجون، ومنع التواصل معهم أثناء جلسات المحاكمة.
خلفيات:
  • بعد أن أزاح السيسي سلفه محمد مرسي في انقلاب عسكري وتوليه السلطة في البلاد قام ببناء عدد كبير من السجون.
  • منظمات حقوقية وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان وأوضاع السجون والمعتقلين في مصر.
  • انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات المصرية الحبس الانفرادي بحق السجناء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)