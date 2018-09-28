شاهد: سقوط طائرة في البحر ونجاة جميع الركاب

سقطت طائرة ركاب في بحيرة خلال هبوطها على واحدة من جزر أرخبيل مايكرونيزيا في المحيط الهادئ (الجمعة) وتم إنقاذ الركاب وأفراد الطاقم وإخراجهم من الطائرة التي غمرتها المياه حتى منتصفها

سقوط الطائرة ونجاة الركاب: