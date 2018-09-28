خبراء بالأمم المتحدة: مصر تستهدف نشطاء حقوق الإنسان بشكل ممنهج

انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر بسبب استخدامها لقوانين مكافحة "الإرهاب" لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء

بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، ذكر أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.

بيان الأمم المتحدة قال إن حكما سيصدر بحقها غدا السبت بتهمة التحريض على "قلب نظام الحكم والإرهاب" ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.

البيان: نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان.

يحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة دون الحديث عن مصر.

الخبراء: الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب.

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