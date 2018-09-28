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سياسة|مصر

خبراء بالأمم المتحدة: مصر تستهدف نشطاء حقوق الإنسان بشكل ممنهج

28/9/2018

انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر بسبب استخدامها لقوانين مكافحة "الإرهاب" لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء

  • بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، ذكر أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.
  • بيان الأمم المتحدة قال إن حكما سيصدر بحقها غدا السبت بتهمة التحريض على "قلب نظام الحكم والإرهاب" ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.
  • البيان: نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان.
  • يحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة دون الحديث عن مصر.
  • الخبراء: الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب.

معلومات أساسية

  • في وقت سابق من هذا الشهر قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • شهدت مصر حملة قمعية غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب.
  • قاد السيسي مجزرتين بحق معارضي الانقلاب العسكري بعد ذلك بشهر، ما تسبب في مقتل المئات خلال مجزرتي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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