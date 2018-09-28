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سياسة|تركيا

تقرير: أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترمب بسبب وجود السيسي

أردوغان: أدعو لإنشاء نظام إدارة عالمي يساعد المظلومين والفقراء
أردوغان: أدعو لإنشاء نظام إدارة عالمي يساعد المظلومين والفقراء
28/9/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يجلس إلى الطاولة التي كان يجلس عليها دونالد ترمب خلال مأدبة العشاء دعا إليها الأخير بسبب جلوس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الطاولة.

  • نقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية التصريحات عن الرئيس التركي، قائلة إن تصريحات أردوغان جاءت في تعليق على فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترمب.
  • الرئيس التركي قال إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي كان ودياً ولم يتخلله أي مباحثات.
  • وأوضح أردوغان أن عقيلة ترمب "ميلانيا ترمب" ونائبه "مايك بنس" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون" كانوا حاضرين خلال اللقاء.
  • أردوغان: ترمب قال نلتقي لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها. وكنا نجلس إلى مائدة الغذاء في طاولات متجاورة، وكان يجلس إلى مائدة ترمب رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي.
  • أردوغان: لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك للجانب الأمريكي.
  • أشار أردوغان إلى أن لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لتناول المسألة السورية بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
  • التقى أردوغان ترمب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.     
المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي صباح
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