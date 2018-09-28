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سياسة|الولايات المتحدة

تحطم طائرة شبح إف-35 أمريكية في أول حادث من نوعه لهذا الطراز

طائرة شبح اف-35 تابعة لمشاة البحرية الأمريكية "المارينز"
طائرة شبح اف-35 تابعة لمشاة البحرية الأمريكية "المارينز"
28/9/2018

تحطمت طائرة شبح إف-35 أمريكية في حادث أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة (الجمعة) حسب مسؤولين، في حين تم إنقاذ الطيار.

ويبدو أن الحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ، غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

ما الذي حدث؟
  • مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لوكالة "فرانس برس" قبل الإعلان الرسمي إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية "المارينز" تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في "بوفورت في ساوث كارولاينا".
  • مكتب شرطة بوفورت أشار إلى إخراج الطيار سالما ويجري حاليا تقييم وضعه الصحي.
  • تبلغ كلفة الطائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.
  • طائرات الشبح إف-35 الأمريكية نفذت أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في أفغانستان واستهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس أسيكس".
  • تعد طائرات إف-35 التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي؛ إذ تُقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.
  • إذا ما تم حساب كلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070، يُتوقع أن تصل كلفة البرنامج الإجمالية إلى 1,5 تريليون دولار.
خلفية:
  • مؤيدو البرنامج يثنون على الطائرات لأنها مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، وتوفر قدرات الدعم الجوي اللصيق، وتتميز برشاقة في التحليق، وأجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر لا مثيل له من المعلومات.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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