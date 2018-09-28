تحطم طائرة شبح إف-35 أمريكية في أول حادث من نوعه لهذا الطراز

تحطمت طائرة شبح إف-35 أمريكية في حادث أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة (الجمعة) حسب مسؤولين، في حين تم إنقاذ الطيار.

ويبدو أن الحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ، غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

ما الذي حدث؟

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لوكالة "فرانس برس" قبل الإعلان الرسمي إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية "المارينز" تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في "بوفورت في ساوث كارولاينا".

مكتب شرطة بوفورت أشار إلى إخراج الطيار سالما ويجري حاليا تقييم وضعه الصحي.

تبلغ كلفة الطائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.

طائرات الشبح إف-35 الأمريكية نفذت أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في أفغانستان واستهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس أسيكس".

تعد طائرات إف-35 التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي؛ إذ تُقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

إذا ما تم حساب كلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070، يُتوقع أن تصل كلفة البرنامج الإجمالية إلى 1,5 تريليون دولار.

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