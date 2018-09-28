العفو الدولية تندد بـالإهمال الطبي في سجون البحرين

قالت منظمة العفو الدولية، (الجمعة) إنّ معتقلين داخل السجون في البحرين مصابون بأمراض مثل السرطان أو التصلب اللويحي لا يستطيعون الحصول على رعاية متخصصة ومسكنات.

وأشارت المنظمة ومقرّها لندن في بيان إلى أن باحثيها تحدّثوا مع أفراد عائلات 11 معتقلا وحصلوا على معلومات موثوقة بشأن هذه الحالات من الإهمال الطبي.

قال ديفين كيني أحد باحثي المنظّمة في منطقة الخليج: