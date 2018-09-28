السلطات الموريتانية تواصل الحرب على المؤسسات التعليمية الإسلامية

أعلن ناطق باسم الحكومة الموريتانية أن السلطات سحبت ترخيص جامعة ابن ياسين، بعد إغلاقها الاثنين مركزا لتعليم الدين مرتبط بها.

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قال الناطق باسم الحكومة محمد اليمين ولد الشيخ في مؤتمر صحفي إن "مركز وجامعة "ابن ياسين" هما ذراعا حزب سياسي (تواصل) وإداراتهما أعضاء في هذا الحزب".

وأضاف أن "التعليم في هاتين المؤسستين خرج عن الإطار العادي الذي يشكله المذهب المالكي الساري في البلاد".

يترأس المجلس العلمي لجامعة "ابن ياسين" الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. وهو أيضا مؤسس "مركز تكوين العلماء" الذي أغلق مساء الاثنين.

تحذير من "الإسلام السياسي"