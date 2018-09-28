اتفاق بين أردوغان وميركل على قمة رباعية حول إدلب

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الجمعة) على عقد قمة رباعية بشأن إدلب.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن بلادها تريد تركيا مستقرة وتنمو بشكل مستدام اقتصاديا.
أبرز ما جاء في حديث ميركل:
- اتفقت مع الرئيس أردوغان على عقد قمة رباعية، بمشاركة روسيا وفرنسا في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية.
- هناك مصالح مشتركة مع تركيا، ولدينا كثير من الأمور التي توحدنا، مشيرة في ذلك إلى الشراكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
- نرغب بتطوير التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب، وستستأنف في هذا الصدد الاتصالات بين وزيري داخلية البلدين.
- ندين المحاولة الانقلابية في تركيا، ولا يمكن القبول بذلك أبدا. ونحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات لتصنيف حركة غولن كمنظمة إرهابية مثل (بي كا كا).
- لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
المساعدة في محاربة العناصر الإرهابية
- من جهته، قال الرئيس التركي إن بلاده تتحمل مسؤوليات كبيرة في القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة السورية، مطالبا برلين بـالمساعدة في الحرب على التنظيمات الإرهابية.
- تسليم المجرمين المطلوبين لتركيا له أهمية كبرى من أجل استقرار بلادنا وخاصة من الناحية الأمنية.
- قال أردوغان: لا أنا أملك حق انتقاد النظام القضائي والمحاكم في ألمانيا، ولا أنتم تملكون حق انتقاد النظام القضائي التركي.
- أشار الرئيس التركي إلى وجود "عناصر إرهابية" في ألمانيا وأضاف: "فرضنا وسائل قانونية لمحاربة الإرهابيين بعد عملية الانقلاب الفاشلة ثم رفعنا حالة الوضع الاستثنائي".
- بدأ الرئيس التركي (الخميس) زيارة إلى ألمانيا تستمر ثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقالت وسائل إعلام تركية إن أردوغان استقبل استقبالا فوق العادة.