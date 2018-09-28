إيران: قواعد أمريكا في المنطقة لن تكون آمنة إذا ارتكبت أي خطأ

قال رجل دين إيراني كبير (الجمعة) إن القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران.

ونقلت وكالة (ميزان) للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".

ولم يخض في التفاصيل لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من أي مواجهة عسكرية.

الحرس الثوري يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء لإيران: