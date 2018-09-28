أردوغان يوبخ أمريكا.. تعرف على الأسباب

نقلت صحيفة حريت التركية (الجمعة) عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج شمال سوريا.
تصريحات أردوغان للصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج في يونيو/ جزيران.
- لم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد.
- الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها.
- إن تركيا تضع ضمن أولوياتها نزع الأسلحة الثقيلة التي بحوزة فصائل المعارضة "المتشددة" في إدلب في شمال غرب سوريا حيث تحاول القوات الروسية والتركية فرض منطقة جديدة منزوعة السلاح.
- نولي أهمية كبيرة لتجريد الجماعات المتشددة من الأسلحة الثقيلة. العبء الأكبر يقع على عاتق جهاز مخابراتنا. تمضي الجهود بشكل جيد".
التفاصيل:
- بموجب اتفاق بين الدولتين في يونيو/ حزيران تقوم القوات التركية والأمريكية حاليا بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب منها.
- تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد ينشطون على أراضيها.
- أثار دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا.
- قبيل الاتفاق الموقع في يونيو حزيران هددت أنقرة بالمضي في هجوم بري ضد الوحدات في منبج برغم تمركز قوات أمريكية هناك.
- قبل إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة نفذت تركيا عمليتين عبر الحدود ضد الوحدات داخل
- بموجب الخطة يتعين على قوات المعارضة الانسحاب من إدلب بحلول منتصف الشهر المقبل.