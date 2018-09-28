أردوغان يوبخ أمريكا.. تعرف على الأسباب

نقلت صحيفة حريت التركية (الجمعة) عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج شمال سوريا.

تصريحات أردوغان للصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة:

لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج في يونيو/ جزيران.

لم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد.

الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها.

إن تركيا تضع ضمن أولوياتها نزع الأسلحة الثقيلة التي بحوزة فصائل المعارضة "المتشددة" في إدلب في شمال غرب سوريا حيث تحاول القوات الروسية والتركية فرض منطقة جديدة منزوعة السلاح.

نولي أهمية كبيرة لتجريد الجماعات المتشددة من الأسلحة الثقيلة. العبء الأكبر يقع على عاتق جهاز مخابراتنا. تمضي الجهود بشكل جيد".

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