ميلانيا ترمب تزور مصر ضمن جولة أفريقية الأسبوع المقبل

تجري السيدة الأولي للبيت الأبيض ميلانيا ترمب جولة أفريقية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تزور خلالها غانا ومصر وكينيا ومالاوي.

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