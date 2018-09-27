فريق أممي للإعداد لمحاكمة بشأن الروهينغيا

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل فريق جديد لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا في ميانمار.

تفاصيل القرار

قيام فريق جديد من محققي الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بجمع أدلة عن الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد الروهينغيا بما في ذلك احتمال وقوع إبادة جماعية.

المحققون سوف "يعدون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة".

سيحل التحقيق الجديد محل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أعدت مؤخرا تقريرا ربط كبار القادة العسكريين في ميانمار بوفاة عشرة آلاف شخص وحالات اغتصاب ممنهج وتعذيب واستعباد

وقائع التصويت

صوت المجلس، الذي يضم 47 عضوا، بأغلبية 35 صوتا مقابل ثلاثة في حين امتنع سبعة عن التصويت.

صوتت الصين والفلبين وبوروندي ضد القرار.

تقدم بالقرار الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي.

خلفية