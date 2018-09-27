فرنسي يحصل على وظيفة بعد نصيحة من ماكرون

حصل شاب فرنسي عاطل على وظيفة بعد أن انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يبلغه بأن كل المطلوب منه ليجد عملا هو أن يعبر الطريق ويسأل.

لكن جوناتون جاهان – 25 عاما- لم يعبر الطريق وإنما اتصلت به وكالة للتشغيل المؤقت وعرضت عليه العمل سائقا لحافلة، فقبل.

قصة الشاب الفرنسي العاطل: