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سياسة|فرنسا

فرنسي يحصل على وظيفة بعد نصيحة من ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
27/9/2018

حصل شاب فرنسي عاطل على وظيفة بعد أن انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يبلغه بأن كل المطلوب منه ليجد عملا هو أن يعبر الطريق ويسأل.

لكن جوناتون جاهان – 25 عاما- لم يعبر الطريق وإنما اتصلت به وكالة للتشغيل المؤقت وعرضت عليه العمل سائقا لحافلة، فقبل.

قصة الشاب الفرنسي العاطل:
  • في حديث لتلفزيون (بي.إف.إم) قال جاهان، الذي درس البستنة وكان يبحث منذ شهور عن وظيفة في مجال تخصصه: "أنا سعيد لأنني سأعمل في شيء أحبه" وذكرت القناة أنه رفض 20 عرضا آخر.
  • كان للشهرة التي نالها الشاب بسبب حديثه مع ماكرون خلال يوم مفتوح في قصر الإليزيه يوم 15 سبتمبر/أيلول مفعول السحر عليه، بل وعلى الرئيس نفسه الذي تراجعت معدلات التأييد له إلى أقل من 30% وهي أدنى نسبة منذ انتخابه.
  • فجر مقطع الفيديو ردود فعل محمومة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشأن حديث الرئيس الذي افتقر للكياسة وتساؤلات عما إن كان محقا في الإشارة إلى وجود تفاوت بين نسبة البطالة التي تبلغ 9% وآلاف الوظائف الشاغرة.
  • الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، قال لجاهان في حديث صريح لم يخل من الدماثة: "في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم بل والإنشاءات، في كل مكان أذهب إليه، يبلغني الناس أنه يبحثون عن عمالة".
  • ماكرون أضاف: "لو أني عبرت الطريق لوجدت لك شيئا.. إنهم يريدون أشخاصا على استعداد للعمل".
  • بعد هذا الحوار نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص يعبرون الطريق بحثا عن وظيفة، بعضهم لم يبتسم له الحظ وبعضهم وجد الشهرة والثراء.
المصدر : رويترز
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