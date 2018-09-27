شاهد| نتنياهو: أقمنا علاقات مع دول عربية لم تكن تخطر ببالي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأزمة مع إيران مكنت إسرائيل من بناء علاقات مع دول عربية لم يكن يخطر بباله من سنوات وجودها.

وشن نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس هجوما على إيران متهما إياها بامتلاك مخازن ذرية سرية في العاصمة طهران.

أبرز تصريحات نتنياهو