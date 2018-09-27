شاهد| نتنياهو: أقمنا علاقات مع دول عربية لم تكن تخطر ببالي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأزمة مع إيران مكنت إسرائيل من بناء علاقات مع دول عربية لم يكن يخطر بباله من سنوات وجودها.
وشن نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس هجوما على إيران متهما إياها بامتلاك مخازن ذرية سرية في العاصمة طهران.
أبرز تصريحات نتنياهو
- حصلنا على ما يربو على ألف مستند وشريط فيديو تثبت خداع إيران للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي
- إيران لديها مخزن ذري سري في طهران وهذا الموقع أكشفه لكم للمرة الأولى.
- مستودع إيران السري يضم مواد ومعدات لبرنامج أسلحة ذرية.
- إيران لم تتخل عن تطوير برنامجها النووي وما تخفيه إيران ستكشفه إسرائيل.
- إيران استخدمت الأموال لكي تشحذ آلة الحرب في سوريا والسعودية وباب المندب.
- نطالب وكالة الطاقة الذرية بتفتيش المستودع الذري السري الإيراني فورا قبل أن يتم تطهيره.
- حزب الله يتعمد استخدام الأبرياء في بيروت كدروع بشرية.
- مناصرو الصفقة النووية الإيرانية مخطئون والاقتصاد الإيراني في انهيار مستمر.
- استعادة العقوبات على إيران ستجعل الشعب الإيراني يلتف ضد النظام الإيراني.
- الشعب الإيراني يواجه نظاما قهرهم لعقود ونهب أموالهم في حروب دامية في الشرق الأوسط.
- الصفقة الإيرانية كان لها إيجابية واحدة وهي تمكين إسرائيل من بناء علاقات مع دول عربية لم يكن يخطر ببالي منذ سنوات أن تكون كذلك.
- الرئيس عباس أنت تدفع وتمول "الإرهابيين الفلسطينيين" لقتل مواطنينا وعلى الأمم المتحدة أن تدين ذلك.
- إسرائيل دولة حرة وقومية ونحن نبني عاصمتنا القديمة والأبدية القدس.
- في الشرق الأوسط تعامل المرأة غالبا كملكية وتضطهد الأقليات ويشنق المثليون جنسيا أما في إسرائيل فلن تجد ذلك.