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شاهد| ناشطون للجبير والعتيبة: أنتم قتلة ومجرمو حرب

27/9/2018

لاحق ناشطون السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في نيويورك تزامنا مع انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وندد الناشطون بالحرب التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، واصفين العتيبة والجبير بأنهما "قتلة" و"مجرمو حرب".

وأظهر مقطع فيديو أحد النشطاء وهو يقول للعتيبة: لماذا تقتلون الأطفال في اليمن؟ أنتم مجرمو حرب. أوقفوا الحرب في اليمن. ما من سبب يدعو إلى قتل الأطفال.

كما هاجم محتجون وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، منتقدين الحرب في اليمن وموجة الاعتقالات في السعودية بحق المعارضين، قائلين: إنهم قتلة. إنهم مجرمو حرب. يقتلون الأطفال في اليمن. أوقفوا الحرب أيها القتلة.

وتسببت غارات التحالف السعودي الإماراتي في مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء، كما تسببت الحرب في اليمن في تفشي المجاعة وأمراض الكوليرا والطاعون بين اليمنيين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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