شاهد: معارضون سوريون يشيدون مدينة جديدة بعيدا عن حكم الأسد

بدأ مقاتلو المعارضة السورية بداية جديدة في أقصى شمال البلاد واتجهوا لبناء مئات البيوت للنازحين من المقاتلين والمدنيين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود التركية.

مدينة جديدة:

يشبه جيش الإسلام، أحد أبرز جماعات المعارضة في سوريا، المشروع بمدينة جديدة للنازحين من الغوطة الشرقية الذين يعيشون في مخيمات منذ سيطرت قوات بشار الأسد على المنطقة في أبريل/ نيسان.

يشير هذا المشروع قرب مدينة الباب إلى استعدادات للبقاء لفترة طويلة في الشمال السوري رغم أن جيش الإسلام يصر على أن النازحين من الغوطة الشرقية سيعودون إلى ديارهم.

قال عصام البويضاني قائد جيش الإسلام إن جماعته تعيد تنظيم صفوفها وتسليح نفسها. وأضاف أنها تعمل منذ وصولها إلى الشمال تحت مظلة "الجيش الوطني" الذي يمثل مسعى لتوحيد الفصائل المتعددة ويحظى بمساندة تركيا.

قال البويضاني أيضا إنه يجري تمويل المشروع من خلال تجار الغوطة دون أي دعم خارجي.

سيتم أيضا إنشاء "مسجد ومدرسة ومستوصف ومول تجاري يحتوي على عدد من المحلات" في الموقع الذي يبعد 15 كيلومترا عن مدينة الباب.

تم الحصول على موافقة المجلس المحلي لمدينة الباب الذي تديره المعارضة على المشروع.

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