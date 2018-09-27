شاهد.. مرشد الإخوان يحضر جلسة محاكمته على كرسي خشبي

أظهرت لقطات تلفزيونية مصورة مثول مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع أمام جلسة محاكمته محمولا على كرسي خشبي، ما يظهر الحال الصحية المتردية التي وصل إليها.

قرر قاضي محكمة جنايات القاهرة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة- الأربعاء تأجيل محاكمة المعتقلين في قضية عرفت إعلاميا باسم "اقتحام الحدود الشرقية" إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد وجود خلل في مكبر الصوت داخل قفص الاتهام.

شكا مرشد الإخوان من تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي وحرمانه من حقوقه في نقله للمستشفى وتلقيه علاج مناسب.

أظهر مقطع فيديو لجلسة المحاكمة عددا من قادة الإخوان المسلمين وهم يتواصلون مع عائلاتهم من وراء القضبان بالإشارة، إذ تمنع السلطات عائلات معظم هؤلاء المعتقلين من زيارتهم في السجن، كما تصر السلطات على وضع المعتقلين أثناء المحاكمة في أقفاص زجاجية لمنع أي تواصل مع ذويهم.

يحاكم قادة الإخوان بتهمة "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011.

كانت محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي بالجماعة عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.