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سياسة

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

27/9/2018

شهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس اقتحامات واسعة وغير مسبوقة، وصلت إلى أكثر ما يقرب من ألف مستوطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

قال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة صباح الخميس، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

جماعات يمينية تدعو لتكثيف الاقتحامات:
  • يرجح أن تزداد أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى على مدار اليوم، إذ دعت جماعات يمينية إسرائيلية، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال فترة عيد العُرْش اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.
  • اعتقلت شرطة الاحتلال بعض الشبان الذين احتجوا على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.
  • ينتظر مئات المستوطنين أمام الأقصى من جهة باب المغاربة، لأخذ دورهم بالاقتحامات، في الوقت الذي أدى فيه مستوطنون، وبشكل جماعي، طقوسا وصلوات يهودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة (بين باب الأسباط والمُصلى المرواني في القسم الشرقي من الأقصى).
  • كما ردد المستوطنون ترانيم تلمودية علنية، بحراسة وحماية قوة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.
  • اقتحامات اليوم تأتي بعد اقتحامات واسعة للمستوطنين في الأيام الثلاثة الماضية، لمناسبة عيد "العُرش اليهودي".
  • الشرطة الإسرائيلية تسمح منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.
  • دائرة الأوقاف دعت السلطات الإسرائيلية مرارا على مدى السنوات الماضية لوقف الاقتحامات دون أن يجد مطلبها أي استجابة.
المصدر : الأناضول + وسائل إعلام
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