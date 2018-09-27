شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس اقتحامات واسعة وغير مسبوقة، وصلت إلى أكثر ما يقرب من ألف مستوطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

قال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة صباح الخميس، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

جماعات يمينية تدعو لتكثيف الاقتحامات: