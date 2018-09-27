شاهد: السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
التفاصيل:
- قالت القناة الإسرائيلية العاشرة نقلا عن مكتب نتنياهو إن الاجتماع بحث قضايا إقليمية والأوضاع في غزة دون مزيد من التفاصيل.
- ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي صباح الخميس أن السيسي استقبل في مقر إقامته بنيويورك نتنياهو.
- أضاف راضي أن الرئيس المصري أكد أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
- قال راضي إن السيسي أشار إلى "ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".
- أضاف المتحدث الرئاسي أن نتنياهو أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
خلفيات:
- تقوم مصر بالوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لترسيخ التهدئة في قطاع غزة.
- في سبتمبر/أيلول 2017، التقى السيسي مع نتنياهو في نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.
لقاءات سرية:
- في فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو التقى السيسي في مؤتمر قمة سري عقد في العقبة بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله.
- اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع، آنذاك، مع وزراء حزب الليكود بعقد القمة السرية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والرئيس المصري وملك الأردن، وقال نتنياهو أمام وزراء حزبه إنه من دعا لعقد القمة في العقبة.
- أيضا كشفت مصادر إسرائيلية أن لقاء سريا آخر جمع نتنياهو بالسيسي وذلك خلال مأدبة إفطار في شهر رمضان يوم 22 مايو/أيار الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.