شاهد|وزير الخارجية الفلسطيني: من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية

عبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي عن عدم قدرة بلاده على مواجهة خطط الولايات المتحدة تجاه عملية السلام قائلا " من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية".

وعقد الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلين لعشرات الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحماية حل الدولتين الذي يوفر للفلسطينيين إقامة الدولة المستقلة.

ماذا حدث بعد الاجتماع؟

المالكي قال "من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية. نحن بلد تحت الاحتلال نناضل من أجل إنهاء الاحتلال ونناضل من أجل ترسيخ الدولة الفلسطينية. لا نبحث عن مواجهات مع أحد بل نحن نبحث عن حلول مع الجميع.

المالكي: الاجتماع كان هدفه الأساس هو حماية حل الدولتين الذي يوفر للفلسطينيين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا ذات السيادة على حدود الـ 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.

المالكي: التزام ترمب الفضفاض بحل الدولتين غير كاف. ولم يحضر ممثل للولايات المتحدة الاجتماع.

المالكي: أساس أي تسوية هو القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وحديث ترمب عن القدس والمستوطنات واللاجئين لا يعني على الإطلاق أن هذه القضايا لن تكون على طاولة المفاوضات.

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