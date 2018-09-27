البث الحي
سياسة

شاهد|وزير الخارجية الفلسطيني: من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية

27/9/2018

عبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي عن عدم قدرة بلاده على مواجهة خطط الولايات المتحدة تجاه عملية السلام قائلا " من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية".

 وعقد الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلين لعشرات الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحماية حل الدولتين الذي يوفر للفلسطينيين إقامة الدولة المستقلة.

ماذا حدث بعد الاجتماع؟
  • المالكي قال "من نحن لكي نهدد أو نتحدى الإدارة الأمريكية. نحن بلد تحت الاحتلال نناضل من أجل إنهاء الاحتلال ونناضل من أجل ترسيخ الدولة الفلسطينية. لا نبحث عن مواجهات مع أحد بل نحن نبحث عن حلول مع الجميع.
  • المالكي: الاجتماع كان هدفه الأساس هو حماية حل الدولتين الذي يوفر للفلسطينيين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا ذات السيادة على حدود الـ 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.
  • المالكي: التزام ترمب الفضفاض بحل الدولتين غير كاف. ولم يحضر ممثل للولايات المتحدة الاجتماع.
  • المالكي: أساس أي تسوية هو القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وحديث ترمب عن القدس والمستوطنات واللاجئين لا يعني على الإطلاق أن هذه القضايا لن تكون على طاولة المفاوضات.
خلفية:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يريد حلا يقوم على دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي فيما يعد أوضح تعبير إلى الآن عن القبول بمثل هذا الحل من جانب الإدارة الأمريكية الحالية.
  • إدارة ترمب قالت في السابق إنها تؤيد حل الدولتين إذا اتفق عليه طرفا النزاع.
  • ترمب قال في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك إنه يريد أن يكشف عن خطة سلام خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
  •  ترمب قال ردا على سؤال عما يتعين على إسرائيل أن تتخلى عنه مقابل نقل السفارة الأمريكية للقدس: "لقد سحبت على الأرجح أكبر ورقة من على الطاولة. وبالتالي من الواضح أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل. يتعين أن نفعل شيئا. الاتفاقات يجب أن تكون جيدة للطرفين. إسرائيل سحبت الورقة الأولى وهي ورقة مهمة".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)