حماس: السلطة الفلسطينية اعتقلت عشرات من كوادر الحركة في الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت أثناء الليل العشرات من كواردها وأنصارها في الضفة الغربية.

التفاصيل:

قالت الحركة على موقعها الرسمي: "اقتحمت أجهزة السلطة منذ مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وعاثت في منازلهم فسادا واعتدت على الكثير منهم بالضرب".

أوضحت الحركة أن "حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرا (محررا) وطالبا جامعيا… من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها".

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة إن أجهزة السلطة في الضفة شنت الليلة الماضية وفجر الخميس حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء وقيادات حركة حماس في مختلف مناطق الضفة، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

أوضحت اللجنة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن "أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي واستدعاء في الضفة نفذتها أجهزة السلطة فجر اليوم في صفوف قيادات وعناصر حماس".

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