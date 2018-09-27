حركة الجهاد الإسلامي تنتخب أمينا عاما جديدا خلفا لشلح

انتخبت حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أمينا عاما جديدا خلفا لرمضان شلح، في أول انتخابات داخلية تجريها منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، وفق ما أعلن قيادي كبير في الحركة.

ما الذي حدث:

عملية التصويت جرت (الخميس) لانتخاب هيئة المكتب السياسي وتم انتخاب زياد النخالة أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث كان المرشح الوحيد بدون منافس.

هذه أول انتخابات منظمة ورسمية لمجلس الشورى والمكتب السياسي وللأمين العام.

من هو النخالة؟

ولد النخالة في عام 1953 في غزة، وهو يقيم مع أسرته في دمشق ويتمتع بعلاقات طيبة ومتوازنة مع حركتي حماس وفتح.

إسرائيل اعتقلت النخالة عدة مرات ثم أبعدته إلى جنوب لبنان عام 1988، ومنذ 1997 عين نائبا للأمين العام لحركة الجهاد بعد اغتيال مؤسسها فتحي الشقاقي في مالطا.

عام 2014 ورد اسم النخالة في قائمة "الإرهاب" التي تصدرها الولايات المتحدة.

خلفية: