تهمة جنسية ثالثة تطال مرشح ترمب للمحكمة العليا

اتهمت سيدة في الولايات المتحدة بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمحكمة العليا، بارتكاب تجاوزات جنسية، في ثمانينيات القرن الماضي.

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