البنتاغون: مقتل أكثر من 1100 مدني في ضربات ضد تنظيم الدولة

قال الجيش الأمريكي إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ عام 2014.
- قال بيان للجيش إن 53 مدنيا قتلوا في ضربات جوية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ أغسطس/ آب 2014.
- يتعارض الرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي مع أرقام المنظمات الحقوقية، التي تقدر عدد الضحايا من المدنيين بأكثر من 6575 مدنيا.
- أشار البيان إلى أن 20 مدنيا قتلوا في ضربة على "مواقع قتالية" ومصنع متفجرات ومركز للتحكم والسيطرة للدولة الإسلامية في مايو/ أيار 2017 قرب الموصل في العراق.
- أضاف بيان الجيش الأمريكي "نواصل عمليات الاستهداف والهجوم المدروسة والشاملة للحد من تأثير عملياتنا على السكان المدنيين والبنية التحتية".