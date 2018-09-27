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سياسة|الولايات المتحدة

البنتاغون: مقتل أكثر من 1100 مدني في ضربات ضد تنظيم الدولة

شعار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"
شعار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"
27/9/2018

قال الجيش الأمريكي إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ عام 2014.

  • قال بيان للجيش إن 53 مدنيا قتلوا في ضربات جوية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ أغسطس/ آب 2014.
  • يتعارض الرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي مع أرقام المنظمات الحقوقية، التي تقدر عدد الضحايا من المدنيين بأكثر من 6575 مدنيا.
  • أشار البيان إلى أن 20 مدنيا قتلوا في ضربة على "مواقع قتالية" ومصنع متفجرات ومركز للتحكم والسيطرة للدولة الإسلامية في مايو/ أيار 2017 قرب الموصل في العراق.
  • أضاف بيان الجيش الأمريكي "نواصل عمليات الاستهداف والهجوم المدروسة والشاملة للحد من تأثير عملياتنا على السكان المدنيين والبنية التحتية".
المصدر : رويترز
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