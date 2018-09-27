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سياسة|هولندا

إحباط "اعتداء ضخم" في هولندا وتوقيف سبعة أشخاص

لقطة أرشيفية لأفراد من الشرطة الهولندية
لقطة أرشيفية لأفراد من الشرطة الهولندية
27/9/2018

أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى.

تفاصيل القضية
  • قالت النيابة العامة في بيان "اعتقلت الشرطة سبعة رجال الخميس (…) يشتبه في أنهم في مرحلة متقدمة جدا في التحضير لهجوم إرهابي كبير في هولندا".
  • أشار البيان إلى أن أحد هؤلاء أراد "إيقاع العديد من الضحايا".
  • أضاف أن "المدعي العام والشرطة على قناعة بأن هجوما إرهابيا تم إحباطه من خلال اعتقال المشتبه بهم" في وقت متأخر بعد ظهر الخميس.
  • قال البيان إن الشرطة لاحظت خلال عدة أشهر، أن هناك مجموعة من الأشخاص يرتبطون برجل من أصل عراقي، 34 عاما، أدين بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
  • أشار البيان إلى أن اعمار المشتبه بهم تتراوح بين 21 وبين 34 عاما، وأن اثنين منهم أدينا في السابق لمحاولتهما التوجه إلى العراق أو سوريا.
  • قال البيان إن "أحد الاشخاص كان يريد ارتكاب اعتداء مع مجموعة خلال حدث كبير في هولندا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وفقا لجهاز المخابرات الهولندية".
  • وأوضح البيان أنهم "خططوا لتنفيذ الهجوم باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف خلال حدث كبير وتفجير سيارة مفخخة في مكان آخر".
  • لم يتوصل التحقيق إلى تحديد هدف المجموعة بشكل دقيق.
  • سيمثل المشتبه بهم أمام قاضي تحقيق في روتردام الجمعة.
المصدر : فرانس برس
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