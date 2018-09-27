أردوغان يحث ألمانيا على إدراج حركة غولن ضمن "المنظمات الإرهابية"

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الألمانية على إدراج حركة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016، على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وألقت دعوة أردوغان، التي جاءت في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه" عشية زيارته الرسمية لألمانيا، الضوء على الفجوة في سياسات البلدين قبيل زيارة يسعى خلالها لإصلاح العلاقات السياسية والتجارية المتوترة.

ماذا جاء في المقال؟

نتوقع من جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تعترف بأن "تنظيم غولن الإرهابي" مسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة مثلما فعلت بريطانيا.

نسعى إلى تحقيق هدف تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية دعونا نزيد من مصالحنا المتبادلة ونقلص من مشكلاتنا من أجل رخاء ومستقبل بلدينا.

معلومات أساسية: