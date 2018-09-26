مقتل امرأة في إطلاق البحرية المغربية النار على زورق مهاجرين

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار، الثلاثاء، على زورق يقل مهاجرين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة ثلاثة مغربيين آخرين.
التفاصيل:
- أوضحت السلطات أن البحرية "اضطرت" لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" بينما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق (شمال).
- أكد ممثل للسلطات المحلية في تصريحات لـوكالة "فرانس برس" إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.
- أضاف أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين".
- القتيلة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً من مدينة تطوان في شمال المملكة، بحسب ما أعلن رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى.
- أضاف المصدر إن الجرحى الثلاثة هم ثلاثة مغربيين، اثنان من تطوان والثالث من مدينة الحسيمة وهو "بحالة حرجة فقد بترت ذراعه" ونقل إلى العاصمة الرباط.
- كان على متن الزورق بحسب المصدر نفسه "25 مهاجرا إضافة الى المهرّبين الإسبان". واعتقلت السلطات قائد الزورق وفتحت تحقيقا في الحادث.
- منذ مطلع عام 2018 وصل إلى إسبانيا أكثر من 38 ألف مهاجر غير نظامي بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
- أعلنت السلطات المغربية أنها احبطت 54 ألف محاولة تسلل إلى الاتحاد الأوربي منذ يناير/كانون الثاني.
- شملت هذه المحاولات أكثر من سبعة آلاف مغربي حتى نهاية أغسطس/آب 2018، وفقاً للأرقام التي أعلنها الخميس الماضي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية.
- قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى لفرانس برس، الثلاثاء، إنه في حين يتوجه "المئات من الشبان المغاربة الى شواطئ المنطقة محاولين العبور" قامت السلطات المغربية مؤخرا بـ"تعزيز تدابير الرقابة وإقامة الحواجز عند مداخل المدن الساحلية الشمالية".
- منذ بداية سبتمبر/أيلول، تبث شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو لشبان مغاربة في طريقهم إلى إسبانيا على متن قوارب مطاطية.