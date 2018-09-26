مقتل امرأة في إطلاق البحرية المغربية النار على زورق مهاجرين

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار، الثلاثاء، على زورق يقل مهاجرين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة ثلاثة مغربيين آخرين.

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