صحيفة: واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

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ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.

أضافت أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين.

أوضحت الصحيفة أنه سيتم سحب نظامين من الكويت وواحد من الأردن وآخر من البحرين.

يأتي القرار وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة.

قالت الصحيفة إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

نظم باتريوت هي نظم صاروخية متحركة قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات.

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