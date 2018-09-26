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سياسة|أمريكا

صحيفة: واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط

صورة أرشيفية لصواريخ باتريوت أمريكية في الكويت
صورة أرشيفية لصواريخ باتريوت أمريكية في الكويت
26/9/2018

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

التفاصيل
  • ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.
  • أضافت أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين.
  • أوضحت الصحيفة أنه سيتم سحب نظامين من الكويت وواحد من الأردن وآخر من البحرين.
  • يأتي القرار وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة.
  • قالت الصحيفة إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.
  • نظم باتريوت هي نظم صاروخية متحركة قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات.
تعليق كويتي
  • قال بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن القرار هو إجراء داخلي روتيني.
  • أضاف البيان أن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".
  • أوضح البيان أن "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية".
  • أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".
المصدر : رويترز
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