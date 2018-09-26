صحيفة: واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.
التفاصيل
- ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.
- أضافت أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين.
- أوضحت الصحيفة أنه سيتم سحب نظامين من الكويت وواحد من الأردن وآخر من البحرين.
- يأتي القرار وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة.
- قالت الصحيفة إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.
- نظم باتريوت هي نظم صاروخية متحركة قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات.
تعليق كويتي
- قال بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن القرار هو إجراء داخلي روتيني.
- أضاف البيان أن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".
- أوضح البيان أن "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية".
- أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".