شاهد: لافروف يحذر من الهجوم على سوريا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأربعاء) دول الغرب من شن هجوم خارجي جديد على سوريا بذريعة استخدام القوات السورية الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت تحت عنوان (بحث مواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية) برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إن "روسيا تحذر دول الغرب من شن هجمات جديدة على سوريا تحت ذرائع مفتعلة لأن ذلك سيمثل انتهاكا صارما لميثاق الأمم المتحدة وسينسف مساعي التسوية السياسية في البلاد التي طالت معاناتها".

وفيما يتعلق بالملف السوري قال لافروف:

موسكو قلقة من الاتهامات الباطلة التي توجهها بعض الدول الغربية إلى السلطات السورية باستخدام المواد الكيميائية المحظورة.

حكومة دمشق أتلفت ترسانتها الكيميائية بالكامل حسب الاتفاق المبرم بين روسيا والولايات المتحدة عام 2013 والذي أثبته قرار مجلس الأمن الدولي وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

اتفاق إيران النووي:

مغادرة الولايات المتحدة الاتفاق من جانب واحد يعرض نظام عدم الانتشار للخطر، وخاصة في وقت لا تزال فيه طهران ملتزمة بجميع مسؤولياتها بموجب الصفقة، وهو ما أكدته مرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

موسكو مقتنعة بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده تعمل على ذلك بشكل نشط مع إيران والصين والاتحاد الأوربي.

انهيار الاتفاق قد يدفع إلى التصعيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط برمته، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ونظام عدم الانتشار بمخاطر ملموسة.

فشل الاتفاق النووي كان سيضر بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية، وموسكو تؤيد هذه المساعي.

قضية سكريبال:

لافروف ندد بتصاعد الخطاب المعادي لروسيا بخصوص قضية سكريبال، مشددا على أن الاتهامات البريطانية لا تستند إلى أي أدلة، بينما لا تزال لندن ترفض دعوات موسكو لعقد تحقيق مشترك في التسميم المزعوم لضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبوري البريطانية في 4 مارس الماضي.

لافروف: رفض الحكومة البريطانية للتعاون في القضية يدفع إلى استنتاجات بأنه لديها أسرار تسعى إلى إخفائها.

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